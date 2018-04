Domenica 29 aprile, alle ore 18 all'Auditorium della Rai di viale Strasburgo, in occasione della Giornata Mondiale del Jazz un concerto - spettacolo dedicato alla musica che unisce.

Il Jazz è una musica che unisce: nata nel cuore delle comunità emigrate, sin da subito ha parlato la lingua di tutti. Per questo motivo l’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) ha ufficialmente dichiarato il 30 aprile come Giornata Internazionale del Jazz. E, nel 2011, ha investito il grande pianista americano Herbie Hancock, nel ruolo di “ambasciatore di buona volontà”.

Domenica 29 aprile in occasione dell'International Jazz Day 2018 - grazie all'impegno del "Circolo delle Quinte" in partnership con il Thelonious Monk Institute of Jazz e con il patrocinio della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia -, è stato organizzato, all'auditorium della Rai di Palermo, uno spettacolo popolato da artisti che narrano il proprio vissuto e la propria personalità attraverso le rispettive forme artistiche e culturali. Dal teatro, alla musica, all'improvvisazione, allo Yoga, nella comune convinzione che “la trasmissione di qualcosa di autentico rivela la vera natura dell’artista”.

“La Giornata Internazionale del Jazz - dichiara il direttore della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Aurelio Angelini - riunisce le comunità, le scuole, gli artisti, gli studiosi e gli appassionati di tutto il mondo per celebrare e conoscere le radici del jazz, il suo futuro e il suo impatto nella società. Ogni anno questa musica, è riconosciuta per promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità e il rispetto dei diritti umani; per eliminare le discriminazioni; per favorire la libertà di espressione, l’uguaglianza di genere e consolidare il ruolo dei giovani nel cambiamento sociale”.

Gli artisti: Fabio Nicosia (pianoforte), Giuseppe Mercurio (chitarra), Luca De Lorenzo (contrabbasso), Marco Mineo (strumenti etnici), Mario Genna (batteria), Salvatore De Caro (chitarra), Vincenzo Salerno (sax) per la musica. Per il teatro invece Alessandra Maglio, Gaia Biondo, Giovanna Aiello, Giulia Cirrincione, Maria Grazia Lala, Paola Di Lorenzo, Simona Seidita, Tommaso Gioietta. Voci Gaia Biondo, Giulia De Caro, Irene Rajmondi, Katy Maiorana. Yoga e meditazione: Anna Gagliano.