"We lost the sea", l'istallazione ambientale all'Arsenale della Marina Regia

L’8 giugno è la Giornata mondiale degli oceani; l’acqua ha qualcosa di speciale e misterioso, ricopre inoltre il 71 % della superficie del nostro pianeta e tutte le creature viventi hanno un elevato contenuto di acqua. Queste sterminate distese di acqua salata, apparentemente immutabili ma sempre diverse, regolano il clima producendo la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo.

In occasione di questa giornata, l’unità operativa II della Soprintendenza del Mare insieme all’artista Federica Di Carlo, che in quei giorni realizzerà l’installazione ambientale “We lost the sea” dedicata proprio all’elemento acqua, con inaugurazione il 18 giugno 2018; invitano le scuole delle borgate marinare della provincia di Palermo e i cittadini a partecipare ad un’azione condivisa, presso l’Arsenale della Marina Regia. Si chiede a chi vuole partecipare all’evento di venire, la mattina dell’ 8 giugno all’Arsenale, con un bicchiere d’acqua del mare di Palermo, proveniente dalla propria borgata o dalla zona marina più vicina e versarlo all’interno di una grande cisterna argentata che sarà collocata nella prima sala della struttura.

Un vero e proprio “rituale”, una “processione” che dal mare giunge fino al secondo piano dell’antica “Fabrica della Real Marina”, (per secoli importante crocevia di scambi e di relazioni tra popoli), con la volontà di celebrare insieme l’inestimabile valore del mare e diventare parte attiva della realizzazione di un'opera d’arte contemporanea. Difatti, terminata la processione dell’acqua, la cisterna verrà chiusa, conservando al suo interno una porzione del mare di Palermo “messo in salvo” dai suoi stessi abitanti, per poi diventare parte integrante della grande installazione ambientale di Federica Di Carlo, visitabile dal 18 giugno al 15 settembre 2018. L’istallazione, ospitata all’Arsenale della Marina Regia di Palermo, è curata da Simona Brunetti in collaborazione con la Soprintendenza del Mare dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. promosso dalla Fondazione Mondo Digitale e prodotta da Snaporazverein con il patrocinio di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.