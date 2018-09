Buon compleanno Silvio Berlusconi, a Palermo un'installazione dedicata all'ex premier

Sabato 29 settembre, per una settimana intera, fino al 6 ottobre, Fabbrica102 ospita un intervento del più discusso collettivo di artisti della città di Palermo e non solo, il Laboratorio Saccardi. Un omaggio a Silvio Berlusconi, che proprio il 29 settembre compie 82 anni. L'installazione interattiva sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura del locale a partire dalle 19.00 di sabato. In occasione dell’ottantaduesimo compleanno di Silvio Berlusconi, il Laboratorio Saccardi ne vuole festeggiare e omaggiare la figura emblematica e dalla 'indubbia potenza mediatica mistica' con un'installazione.

Il Laboratorio Saccardi è un collettivo di artisti che coinvolge Vincenzo Profeta e Marco Leone Barone. Il collettivo nasce nel 2002. Fra le opere più conosciute e discusse il Monumento dedicato a Franco e Ciccio nel quartiere Sant'Anna al Capo. "L'opera è un omaggio a Silvio Berlusconi - dice Marco Leone Barone - al quale pochi artisti hanno dedicato loro lavori. Oggi che i temi dell'arte sembrano essere obbligati, abbiamo scelto di realizzare quest'opera, che è stata musealizzata, su un argomento diverso da quelli ricorrenti e ridondanti. Sia chiaro, oggi è giusto parlare di migranti e di accoglienza, i temi ai quali tanti artisti si dedicano, ma per noi, nel bene e nel male, Berlusconi è un personaggio tra i più rappresentativi, e forse il più rappresentativo, del recente periodo storico italiano. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare l'opera". Ingresso libero.