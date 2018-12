Installazione pittorica permanente di Igor Scalisi Palminteri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non un semplice Open Day, quello del Liceo Linguistico John Maynard Keynes. Lo si capisce già dal buongiorno, che per l’occasione sarà dato dall’Assessore Roberto Lagalla. La mattina dell’Open Day, il 21 dicembre, l’Assessore Lagalla saluterà studenti, genitori, ospiti alle 9.30 presso il grande teatro da duecento posti della scuola. Molto attesa è inoltre l’inaugurazione della nuova opera del pittore palermitano Igor Scalisi Palminteri, realizzata in esclusiva per il Liceo Keynes: “una questione di pelle”. L’opera verrà svelata il giorno dell’open day. Si tratta di dodici ritratti di persone reali, da lui fotografate di diversa provenienza, raffigurate con i medesimi colori miscelati in quantità differenti. L’opera – realizzata da Palminteri - offre una riflessione ontologica e simbolica sulla “sostanza” umana che non cambia nonostante le differenze. Tra le sue opere che hanno fatto più discutere: la raffigurazione di San Benedetto il Moro, co- patrono di Palermo nel cuore del quartiere Ballarò e ilmurales dedicato a SackoSoumaila, bracciante agricolo e sindacalista ucciso in Calabria, dipinto su un dissuasore stradale nei pressi dei Quattro Canti. Il Liceo Keynes ha fortemente voluto dare ad un artista di tale valore uno spazio d’arte all’interno dell’Istituto, per valorizzare il respiro internazionale della scuola, che per vocazione ha l’interculturalità e l’abbattimento delle barriere politiche, religiose e culturali. Anche di questo si parlerà nella presentazione del piano formativo, in cui verrà evidenziata, attraverso tornei sportivi, laboratori e attività aperte a tutti, la grande attenzione della scuola nell’offrire opportunità diverse ai giovani alunni, tese a sviluppare la personalità di tutti e favorire le scoperte di quelle attitudini e predisposizioni che rendono ciascuno meravigliosamente diverso dall’altro. Il Liceo Keynes invita tutta la città a questa giornata così ricca poiché l’evento è inteso a presentare l’offerta formativa dei ragazzi che stanno per concludere il loro ciclo di studi ma anche e soprattutto a condividere con la città tutte le attività di orientamento dei ragazzi della scuola media inferiore al fine di promuovere in loro una scelta consapevole. L’Open Day è aperto a tutti, e si terrà Venerdì 21 Dicembre presso il Liceo Linguistico John Maynard Keynes di Via Marchese Ugo, 6 (Complesso Ancelle Sacro Cuore) L’inaugurazione della nuova opera di Igor Scalisi Palminteri avverrà alle ore 11.