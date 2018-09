Palermo città tutto orto, l'installazione di Manifesta collateral a piazza Croce dei Vespri

Palermo città non solo tutto porto ma anche tutto orto: una piazza trasformata in orto urbano per Manifesta 12. Pomodori, aromi e tenerumi per insegnare ad adulti e bambini l’importanza del verde e della sana alimentazione. È questo il filo conduttore verde dell’installazione temporanea Palermo Città Tutto Orto, a cura di Orto Capovolto e Studio Agnello & Associati per Manifesta Collateral Event, che trasformerà Piazza Croce dei Vespri nel Centro Storico di Palermo in orto urbano, a metà settembre.

Quando parliamo di AgriCultura non dobbiamo immaginare campi verdi adibiti alla coltivazione di ortaggi - spiega Angelica Agnello, direttrice di Orto Capovolto - l’agricoltura urbana è un vero e proprio strumento educativo e di integrazione sociale che non necessita di tanto spazio o di verde preesistente, ma che al contrario contribuisce a rendere più verdi le nostre città. Coltivare i nostri balconi, le terrazze condominiali dei nostri palazzi, una piazza o gli scampoli di verde incolto della nostra città - continua - è qualcosa che possiamo fare a facilmente, con costi veramente bassi e rispettando l’ambiente, allora perché non farlo?

Orto urbano e giardino commestibile, quello di Piazza Croce dei Vespri sarà visitabile nel weekend del 14-16 settembre e ospiterà anche il progetto fotografico A Ballarò c’è una gran Vucciria, dedicato al tema dei mercati storici di Palermo e alla multiculturalità culinaria e sociale. Il Capo e Ballarò - dice Riccardo Agnello - non devono avere la stessa sorte della Vucciria, un “non luogo” che oggi i turisti cercano armati di carte turistiche della città e la cui memoria è rimasta in un grande quadro di Guttuso. L’installazione sarà aperta al pubblico per tutto il week-end e vedrà al suo interno laboratori, dibattiti, giochi di strada e balli swing, per immaginare insieme una città più verde e sostenibile. Il vernissage, o verdurissage, è previsto per venerdì 14 settembre alle 17.30.