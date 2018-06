Manifesta, Kings Trinacria: gli spazi pubblicitari per una mostra d'arte urbana

"Kings Trinacria", il progetto speciale per Manifesta 12 curato da Maria Chiara Valacchi, sarà allestito da giovedì 14 giugno in 10 differenti luoghi di Palermo fino al 21 giugno. I luoghi: corso Alberto Amedeo, via Gaetano Donizetti, piano dell'Ucciardone, via Francesco Crispi, via Nicolò Garzilli, piazza della Pace, via Malaspina, piazza Croci, via Papireto, piazza Lolli.

Durante la prima settimana di Manifesta Kings, progetto artistico fondato nel 2000 da Federica Perazzoli e Daniele Innamorato per dar vita ad un pensiero libero e rivoluzionario, realizzerà un “Art Attack” nei punti focali della città di Palermo. Durante l’intera settimana d’esordio della manifestazione internazionale, dal 14 al 21 giugno 2018, dieci manifesti di sei metri per tre saranno collocati nelle postazioni adibite alle affissioni pubblicitarie. Il pubblico sarà invitato, suo malgrado, alla visione di una mostra itinerante che lo proietterà inconsapevolmente nel fervore culturale che caratterizza il territorio siciliano. Un vero e proprio progetto sociale pop-up volto alla valorizzazione di differenti aree urbane palermitane alle quali viene conferita nuova linfa vitale; un percorso espositivo condiviso che connette volutamente differenti luoghi della città. Le opere, tutte monocrome e realizzate precedentemente in studio tramite la tecnica del collage, sono la risultanza di innumerevoli e complessi intrecci di simboli ed icone di una Sicilia passata e coeva. Dei veri e propri Grand Tour visuali descritti da grandi e piccole annotazioni grafiche che aprono infiniti ipertesti caleidoscopici e inferni urbanistici dove perdersi con lo sguardo. Figure, luoghi, flora e fauna sono l’alfabeto a cui accingono i Kings per narrare un’isola antica.