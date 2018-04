Quattro giganti fatti con materiali di riciclo, gli Ecorobot riempiono piazza Fashion al Forum

Metal Vox, Eco Tron, Iron Green e Yellow Steel sono i nomi dei quattro Ecorobot che, da venerdì 4 a mercoledì 16 maggio, saranno ospitati all'interno del centro commerciale Forum Palermo, nell'area di piazza Fashion (ingresso lato Uci).

I quattro giganti, alti dai due ai due metri e mezzo, sono interamente costruiti con materiali di recupero: cerchioni, bulloni, marmitte, catene di distribuzione, lamiera, rame, ammortizzatori, acciaio, ferro, alluminio e ingranaggi vari. Gli Ecorobot sono delle straordinarie e originali installazioni costruite da un team di ingegneri e artisti riutilizzando componenti meccaniche provenienti dalle officine e dalle lavorazioni del ferro e dell'acciaio. L'idea portata avanti dai costruttori è quella di dimostrare, attraverso laboratori creati per l'occasione con un vademecum su come smaltire i rifiuti, dove protagonisti saranno sia i bambini che gli adulti, che il riciclo è necessario non solo per l'equilibrio dell'ambiente ma anche per la salute dell'uomo.

E per rendere ancora più accattivante il contatto con gli Ecorobot, uno dei quali dialogherà col pubblico, verrà narrata ai piccoli anche una storia di fantascienza ambientata nel 2100. Quando sulla terra non saranno più gli uomini a dettare le leggi ma le macchine, dove non ci sarà più spazio per la sostenibilità ma solo per la follia e lo spreco. Ed è davanti a questo uno scenario apocalittico che entrano in gioco i quattro paladini dal cuore umano che decidono di intervenire per evitare l'imminente fine del Pianeta, senza pensarci su due volte si ribellano alle macchine e passano dalla parte degli uomini, l'unica maniera possibile per riportare alla giusta dimensione il mondo, che con il loro aiuto diventerà più sano, più pulito, più felice ed ecosostenibile.