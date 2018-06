Manifesta, Circus Revival: l'installazione di Marcello Maloberti alla Vucciria

Torna a Palermo la singolare installazione dell’artista Marcello Maloberti, docente alla NABA di Milano. Circus è un “circo urbano” che coinvolge artisti, studenti e abitanti del luogo in un laboratorio di incontro e di dibattito.

Dopo dieci anni Circus Revival, dell’artista lombardo Marcello Maloberti, torna a Palermo. All’interno degli eventi collaterali 5x5x5 di Manifesta 2018, il prossimo giovedì 14 giugno, dalle 18.00 alle 24.00, in piazza Garraffello avrà luogo il “Circus” itinerante. Un'installazione collettiva temporanea, che dura per un solo giorno. Maloberti lo definisce “un campeggio itinerante, un palcoscenico urbano, una festa da vagabondo, una lampada di Aladino”.

L’opera è costituita da un tendone da mercato, da cui pendono duecento specchietti appesi con fili di rafia. A pochi passi dal tendone, un dj suona in sottofondo. L’atmosfera è surreale. Ogni elemento scelto è una delle componenti di un piccolo "luna park” dove convergono architetture e passanti. All’installazione partecipano la comunità del luogo, le associazioni locali, gli artigiani, i migranti. A collaborare sono anche lo studio dell’artista palermitano Dario Denso Andriolo, per il supporto alla logistica, e un gruppo di studenti del Liceo Artistico statale “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara” di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

L’aspetto laboratoriale è il punto di partenza della performance. “Una grande occasione anche per creare un dialogo in modo molto naturale tra le accademie di Milano e le scuole d’arte di Palermo, anche in vista di una prospettiva futura”, aggiunge Maloberti, docente di Arti Visive alla NABA di Milano. Circus è un tour iniziato nel 2003 a Imola. È stato presentato a: Mestre / Venezia (2004), Paler- mo (2007), Vitry / Paris (2012) e Salonicco Biennale (2013). Un progetto sostenuto dai mecenati Sergio Beretta, Mauro Micheli e Giuseppe Banderali.