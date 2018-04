Poesie, folclore e tradizioni sui fiori: al via la nuova edizione dell'Infiorata Termitana

Tutto è pronto per IX edizione dell’Infiorata Termitana - 6, 7 e 8 maggio - un evento imperdibile che impreziosisce il panorama siciliano e che quest’anno vanta l’annoveramento tra quelli del programma ufficiale di Palermo capitale della Cultura 2018.

Ricca la successione delle manifestazioni in scaletta che avranno come punto focale la Festa dell’Infiorata domenica 6 maggio con l’apertura del corso infiorato ed il passaggio processionale del SS. Crocifisso. Numerosi gli altri eventi nel programma di questa edizione - avente per titolo e tema i “Santi e Sante di Dio” - tra i quali i “Ritratti di Santi” (a cura del Movimento Ecclesiale Carmelitano, intitolato “La teologia dei Santi”), il Corteo storico per le vie cittadine, la Fiera dell’Infiorata, le rassegne e gli spettacoli itineranti messi in campo dalle varie anime (gruppi e comitati) che sono l’ossatura portante e vincente di una delle infiorate più importanti dell’Isola.

Quest’anno, inoltre, la manifestazione vede impegnati i propri volontari nel recupero degli alimenti invenduti - donati da varie attività cittadine che operano nel settore alimentare e nella produzione di pietanze che confluiranno, il 30 aprile, nella “Tavulatari San Giuseppi” aperta a tutti: una condivisione del cibo ed un piccolo esempio contro il generalizzato spreco alimentare che assume una dimensione di preoccupante “trasparenza” - passandoci sotto gli occhi senza che noi ne comprendiamo la gravità, tenuto conto che un terzo del cibo prodotto annualmente per il consumo umano (circa 1,3 miliardi di tonnellate) va sprecato, mentre 795 milioni di persone soffrono la fame e 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso (tra cui 600 milioni di obesi).

“Il nucleo fondamentale della manifestazione– afferma Salvatore Chierchiaro, coordinatore dei Maestri Infioratoridi Termini Imerese – risiede nella forza partecipativa delle associazioni laicali e religiose della nostra città. Essa esprime la convinzione e l’orgoglio di riscoprire la bellezza delle mille testimonianze vive della cultura del nostro territorio, nella speranza di mostrarle ai visitatori e ai nostri concittadini attraverso le numerose attività inserite nel programma di quest’anno”.

Tutti i dettagli e il programma dell’iniziativa sono reperibili sul sito