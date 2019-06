Musica, cibo e processioni: ecco la 25esima edizione dell'infiorata di Marineo

Quest’anno ricorre il 25°anniversario dell’Infiorata artistica di Marineo in onore del Corpus Domini all’interno dell’Ottava che vedrà coinvolti anche i più piccoli con la prima edizione dell’Infiorata dei bambini, che si terrà nella domenica 16 Giugno alle ore 10. Mentre il sabato 22 Giugno si darà il via alla singolare e suggestiva “Notte dell’Infiorata” che conterà un tappeto di 150 metri con più di 30 quadri. La manifestazione offre la possibilità di godere di vari spettacoli di musica e intrattenimento durante la notte nelle principali piazze del paese tra cui la danza delle Luci, spettacolo lumino musicale con accensione delle luminarie a ritmo di musica alle ore 21:30/22:30/23:30 e spettacolo con fuochi pirotecnici, luci e musica alle ore 24:30. In piazza Falcone e Borsellino ci sarà lo street food di Nino “ ‘u Ballerinu”con il suo Show Cooking . Domenica 23 giugno a partire dalle ore 15:30 sfilata di musici e sbandieratori e intrattenimento musicale del complesso bandistico. L’infiorata sarà visitabile per l’intera giornata fino al suggestivo passaggio della solenne Processione. A chiudere la festa, in Piazza della Repubblica, ci sarà la coinvolgente comicità de “I 4 gusti”.