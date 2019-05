Infiorata di Castelbuono, ci sarà anche un tappeto di fiori con i personaggi Disney

Ai nastri di partenza la XII edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno, organizzata dall'Associazione Culturale Promomadonie-Sicilia di cui è Presidente Jhonny Lagrua, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

Si inizierà venerdi pomeriggio, per tutta la notte, continuando fino alle prime luci del sabato mattina in cui i maestri infioratori e le scolaresche si cimenteranno nel riprodurre sulla "tela" della scenografica via Sant'Anna un bellissimo tappeto floreale che rappresenterà i personaggi che hanno fatto la storia di Disney. La dodicesima edizione dell’Infiorata di Castelbuono si presenta ancora più ricca di eventi, si inizia con “La lunga Notte dell’Infiorata” venerdi 31 maggio in cui la via Sant’Anna si trasformerà in un “cantiere” a cielo aperto, con tutti i gruppi degli infioratori e delle scolaresche che si cimenteranno nella realizzazione dei 20 bozzetti che formeranno il tappeto floreale.

I Gruppi Folcloristici sfileranno sabato 1 giugno, mentre i Cortei Storici più belli e suggestivi di Sicilia e i Gruppi degli Sbandieratori e Musici si esibiranno e sfileranno domenica 2 giugno lungo le vie e le piazze del centro storico medievale, musica, spettacoli, mostre, convegni, stand e degustazioni dei prodotti d’eccellenza del territorio faranno da cornice all’Infiorata, seguendo un modello vincente, basato sull’offerta turistica, sull’accoglienza e sulla promozione di Castelbuono di cui l’Associazione Culturale Promomadonie ne ha fatto il suo obbiettivo principale da più di 15 anni di attività al servizio del territorio.

Jhonny Lagrua Presidente di Promomadonie “La Via Sant'Anna è pronta a trasformarsi in un variopinto mosaico fatto di colori e di profumi, dove i tasselli saranno migliaia di petali e fiori giust'apposti dalle sapienti mani degli Infioratori di Castelbuono in un contesto storico-architettonico-naturalistico di suggestiva bellezza inserito nel Parco Regionale delle Madonie. A Castelbuono già si respira una "magica" atmosfera che stimola la creatività dei singoli e dei gruppi, ovunque si respira l’arte e principalmente l’arte di infiorare.

L’infiorata in questi dodici anni è cresciuta affermandosi a tal punto da diventare una vera e propria tradizione, motivo di richiamo, elemento trainante di sviluppo turistico e motore inarrestabile di una crescita artistica, sociale e culturale, capace di saper aggregare formando gruppi di qualsiasi età nel segno dell’arte e della bellezza.