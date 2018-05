La lunga notte da Capitale della Cultura, al via la nuova Infiorata di Castelbuono

L’XI edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono si svolgerà dall’8 al 10 giugno, organizzata dall'Associazione Culturale Promomadonie-Sicilia di cui è Presidente Jhonny Lagrua, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

Il Comitato Scientifico ha valutato l’Infiorata di Castelbuono come manifestazione di grande interesse, inserendola nel programma ufficiale di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Un grande riconoscimento per un evento ai nastri di partenza, l’XI edizione dell’Infiorata Città di Castelbuono si svolgerà dall’8 al 10 giugno 2018, organizzata dall'Associazione Culturale Promomadonie-Sicilia di cui è Presidente Jhonny Lagrua, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo.

Dal venerdi pomeriggio, per tutta la notte, continuando fino alle prime luci dell’alba di sabato mattina i maestri infioratori e le scolaresche si cimenteranno nel riprodurre sulla "tela" della scenografica via Sant'Anna un bellissimo tappeto floreale che quest’edizione dedicherà a Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. L’Infiorata di Castelbuono si presenta ancora una volta come un appuntamento importante e trainante per lo sviluppo turistico della nostra regione, seguendo un modello vincente, basato sull’offerta turistica, sull’accoglienza e sulla promozione di Castelbuono e delle Madonie di cui l’Associazione Culturale Promomadonie ne ha fatto il suo cavallo di battaglia da quindici anni di attività al servizio del territorio.

Si partirà con “La lunga Notte dell’Infiorata” venerdi 8 giugno in cui la via Sant’Anna già dalle ore 16,00 si trasformerà in un “cantiere” a cielo aperto, con tutti i gruppi degli infioratori che si cimenteranno nella realizzazione dei 20 bozzetti che formeranno il lungo tappeto floreale, sabato 9 giugno dalle ore18,30 l’inaugurazione e la premiazione dei gruppi degli infioratori alla presenza delle Autorità, alle ore 22,00 in Piazza Castello da non perdere lo spettacolo musicale di Francesco Tomacci e gli Orchestrali della Cupa, Band che proviene dalla Basilicata e che saprà coinvolgere tutto il pubblico presente con la loro musica ricca di “contaminazioni” nazionali ed internazionali, domenica 10 giugno in mattinata la Sfilata dei Gruppi Folcloristici e nel pomeriggio, lungo il centro storico, la Sfilata dei Cortei Storici più belli e suggestivi di Sicilia con la partecipazione dei Gruppi di Sbandieratori e Musici che si “sfideranno” in Piazza Castello alla conquista del “Trofeo Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” nel Gran Premio del Mediterraneo.

Le vie e le piazze della cittadina madonita, saranno ancora pronte ad accogliere le migliaia di visitatori e di turisti provenienti da tutta la Sicilia che potranno assistere ai numerosi eventi collaterali: spettacoli con gli artisti di strada, sfilate, musica medievale, spettacoli musicali, mostre, convegni, stand e degustazioni dei prodotti d’eccellenza del territorio.