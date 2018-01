Una tombola dedicata agli animali, al museo Doderlein si aspetta la Befana

Il 3, 4 e 5 gennaio i bambini potranno aspettare la befana giocando a tombola. Ma non è una tombola qualsiasi. Piuttosto che i numeri verranno declamate le caratteristiche più importanti di alcuni mammiferi, rettili, e pesci.

Guidamica, in collaborazione con il museo di zoologia, Pietro Doderlein (via Archirafi a Palermo), ha organizzato una visita al museo seguita dal popolare gioco. Un’occasione per trascorrere queste giornate festive in un luogo affascinante: la galleria espone alcune migliaia di esemplari tra invertebrati e vertebrati. Si potranno così ammirare pesci, mammiferi e uccelli conservati grazie a uno speciale trattamento chimico - che risale alla metà dell’Ottocento - che ancora è rimasto segreto, che ne ha preservato le caratteristiche fisiche ed estetiche. Una visita avvincente tra la diversità animale e l’evoluzione biologica senza tralasciare però il messaggio della tutela e custodia ambientale.

Contributo: 10 euro per bambino, comprende: ticket museo, visita guidata e gioco della tombola con i premi (i genitori non pagano e verrà offerta loro una visita guidata del museo). Posti limitati a 30 partecipanti.