Cos'è la timologia? A Misilmeri un incontro su come controllare le emozioni

“Controlla le emozioni”: è il titolo del seminario che si terrà mercoledì 31 gennaio a partire dalle 16.30 a Misilmeri, in provincia di Palermo, presso la Sala “Pino Puglisi” dell’Oratorio San Gaetano, in via Nicolò Piccinino.

Relatore dell’incontro, organizzato dall’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, sarà il professore Carluccio Bonesso, fondatore della SITI, la Società Italiana di Timologia, scienza che affronta il problema della struttura e della funzione delle emozioni e di tutti gli altri sentimenti, secondo un approccio che li descrive come funzioni interattive dell’adattamento. All’iniziativa, che prevede un ingresso libero, parteciperà il presidente provinciale dell’ADA Gaetano Cuttitta, che spiega: “La timologia mi ha fatto comprendere come dalle emozioni possa nascere una nuova consapevolezza, che può tradursi in azioni di supporto alla comunità”.

Gallery