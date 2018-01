Shakespeare narrato ai bambini sulle note di Cajkovskij, l'incontro al Caffè del Massimo

Ancora un appuntamento al Caffè del Teatro Massimo con l’associazione “Polifonie d’arte”, pronta a offrire un altro momento dedicato ai bambini in cui l’opera viene musicata e narrata creando atmosfere magiche.

“La tempesta e le storie a incastro di Narrabò” è il titolo del prossimo evento, in programma alle 16.30 di sabato 13 gennaio. La classica opera di Shakespeare, accompagnata da “La Tempesta” di Cajkovskij, si svilupperà in un intrigante gioco dove le storie si intrecceranno, costruendo ulteriori trame nate dalla creatività dei bambini, con gli scenari di sughero di Narrabò. L’evento fa parte del ciclo di incontri dal titolo “Il Club dei Piccoli”, pensato dal Caffè del Teatro per fare interagire il pubblico dei bimbi con il mondo delle arti. A condurre il laboratorio, rivolto a non oltre 15 bambini, di età compresa tra i 4 e i 10 anni, saranno Alessia Misiti e Gino Pantaleone, insegnanti di corpo, musica e movimento.