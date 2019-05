Tutti a Ventimiglia di Sicilia per guardare le stelle, le osservazioni astronomiche gratuite

Venerdì 10 maggio, dalle ore 21.30 in poi, l'Osservatorio Astronomico G. Puglia sito in via dell'orto 7, Ventimiglia di Sicilia, apre i battenti al pubblico per osservazioni astronomiche gratuite. Tutti possono partecipare.

Saranno messi a disposizione telescopi di chiunque voglia osservare il cielo stellato. Chi vuole potrà anche osservare dal grande telescopio di 42 cm di diametro che si trova nella cupola. L'Osservatorio G. Puglia è gestito dall'Orsa, organizzazione ricerche e studi di astronomia, a Palermo dal 1984. L'associazione si occupa di astronomia, ricerca e divulgazione.