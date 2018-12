Racconti di mare e altre avventure, a Palermo un incontro con il gommonauta Sergio Davì

Racconti di mare e avventure. Questo il tema dell’incontro che si terrà sabato 15 dicembre 2018 alle ore 18.00 alla Libreria del Mare di Palermo (via Cala 50), dove il gommonauta palermitano Sergio Davì incontrerà amici, lettori e appassionati di nautica per raccontare del suo originale rapporto con il mare e delle sue affascinanti avventure in gommone che lo hanno visto navigare in lungo e largo per i freddi mari del nord e le tropicali acque del sud tra burrasche, tempeste e simpatici animali acquatici. Durante l’incontro, aperto a tutti, il comandante Davì darà alcune anticipazioni sulla sua nuova avventura oceanica, la Ice Rib Challenge, che prenderà il via nel 2019 per raggiungere stavolta le coste nordamericane. Destinazione New York.