Riti popolari e religiosi, Sara Favarò racconta Santa Rosalia alla libreria Zacco

Mercoledì 10 luglio Sara Favarò parla di santa Rosalia alla libreria Maurizio Zacco, ore 18,30, Corso Vittorio Emanuele n. 423, al “Cassaro Alto”, nell’ambito di “Le Botteghe Letterarie per La Via dei Librai”.

L’artista palermitana ha scritto 4 libri sulla figura della Santa Panormita: due saggi, un albo illustrato, e l’ultimo, “Viva Palermo e Santa Rosalia”, con prefazione in tre lingue del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e introduzione di Don Gaetano Ceravolo, Reggente del Santuario di Monte Pellegrino. Il libro, illustrato da Tiziana Crivello, e pubblicato da Edizioni SIE, Palermo, è un poema in italiano e contiene, anche, il testo della commedia teatrale e musicale “Viva Palermo e Santa Rosalia”, con cantastorie omonimo e CD musicale interpretato da Marta Favarò, Alessio Scarlata e dalla stessa autrice che, oltre ad avere scritto i testi delle canzoni, ha composto, con il maestro Salvatore Scinaldi, anche le musiche. Sara Favarò parlerà dei riti tradizionali, soffermandosi sull’aspetto popolare e, in modo particolare, sul mondo dei “cunti” e dei canti.