Il sapere culinario, ricette di un monsù siciliano al fronte in un incontro alla libreria Macaione

Microstoria di un monsù siciliano formatosi nelle cucine di casa Lanza ai Colli, mobilitato nel 1915 per andare a combattere nelle trincee di Gorizia, e che si ritrova a coordinare la mensa ufficiali del comando della III armata con la stima di Sua Altezza Reale il Duca di Aosta che gli impartì l'ordine ufficiale di "ispezionare tutte le mense ufficiali per evitare avvelenamenti, riguardo alle stoviglie ed il confezionamento del mangiare, per esserci stati circa 25 ufficiali avvelenati in una mensa di battaglione".

L'evento fa parte del ciclo di presentazioni organizzate dalla casa editrice Palermo University Press, che coinvolgerà tre delle perle più preziose della collana, "Frammenti". “Sicilia in frammenti ” vuole ripercorrere la storia dell’Isola, le sue culture, le identità attraverso un piccolo frammento appartenente ad un passato a volte lontano dalla memoria collettiva, che come una singola tessera di un mosaico si pone l’obiettivo di ricomporre il legame tra le persone e il loro passato, ripercorrendo i percorsi della costruzione identitaria siciliana interiorizzando il passato per meglio comprendere il presente.



Ne discutono: Prof. Antonino Giuffrida, Storico ed Editore, Prof. Paolo Inglese, Agronomo, Prof. Emanuele Drago, Docente di Storia e Filosofia. Modera l'incontro Nicola Macaione Editore