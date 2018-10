"Saltare la grande muraglia", studiare cinese e avvicinarsi alla Cina in un corso

Che cosa differenzia la lingua cinese dalle altre lingue? è davvero così difficile? quali sono le migliori strategie per impararla? come si riesce a leggere i complicatissimi caratteri cinesi? a queste ad altre domande ricorrenti si cercherà di rispondere sabato 27 ottobre alle ore 10 alla Casa Officina, Centro Educativo Interculturale, in via Cuba 46 Palermo. L'evento gratuito e aperto a tutti gli interessati ad approfondire la lingua e la cultura cinese sarà l'occasione per presentare i nuovi corsi di cinese e, per chi ha già studiato cinese in precedenza, fare un test di livello gratuito. La Casa Officina da oltre 10 anni promuove con impegno la conoscenza della lingua e cultura cinese a Palermo, favorendo il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca tra abitanti italiani e cinesi della città. Imparare una lingua significa costruire ponti e saltare muri, imparare il cinese significa saltare la grande muraglia.