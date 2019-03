Omaggio ad Augusta Schiera Agostino, parole e ricordi per la mamma che urlò giustizia

Da un’idea di Sara Favarò, venerdì 8 marzo alle 18:00, nei locali della #bni, la biblioteca sociale dedicata a Antonio Agostino e Ida Castelluccio, vittime del piombo del potere politico-masso-mafioso, si terrà un’incontro dedicato al ricordo di Augusta Schiera Agostino, madre di Antonino Agostino, che è venuta a mancare lo scorso 28 febbraio. Un modo intimo per raccontare Augusta proprio l’8 marzo, nella “Giornata internazionale della donna”, una donna che è stata, come ha detto nell’omelia Padre Francoforte di Brancaccio al suo funerale: “donna vera che possiamo riscontrare nella pagine della Sacra Scrittura come Sara, Rachele e Susanna e Maria. Una donna che è stata parola concreta“.

L’incontro, moderato da Ambra Drago, prevede l’intervento di Sara Favarò che, grazie al suo libro “Il coraggio delle donne 2”, porterà il racconto in prima persona di Augusta. Al suo racconto seguiranno testimonianze e ricordi da parte di quanti parteciperanno. L’elenco dei partecipanti, che sta aumentando di ora in ora, prevede la partecipazione di Graziella Accetta, Ninni Domino, Rosanna Melilli, Fernanda Di Monte, Giuseppe Castronovo, Massimo Sole e IMD, scrittore e ex-membro della Squadra Catturandi di Palermo.