Più sani e più felici in bicicletta, un pomeriggio all'oratorio tra gioco e sport

Un pomeriggio in bicicletta nello spiazzale dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù per affermare il diritto al gioco e allo sport. Per imparare poche ma fondamentali regole e trucchi per pedalare in sicurezza e poi tutti a fare un percorso in mezzo a birilli e colori per sperimentare le proprie abilità in bicicletta... e se piove? Tutti dentro a giocare! Adatto a bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni