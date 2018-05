"Persone, cose, designer, artista": il progetto firmato Enzo Fiammetta a Palazzo Fernandez

Nello spirito di collaborazione tra la Fondazione Orestiadi di Gibellina e l’Accademia di Belle Arti di Palermo prende il via, mercoledì 30 maggio alle ore 10 nell’aula magna di Palazzo Fernandez il progetto “Persona-cose-designer-artista” a cura di Enzo Fiammetta, direttore del Museo delle Trame Mediterranee.

Il progetto, indirizzato agli allievi dei corsi dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e a quelli dei laboratori di Design del Corso di laurea in Disegno Industriale del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, vede la partecipazione attiva di Alessandro Guerriero, designer fondatore del gruppo Alchimia, di Francesco Arecco, rappresentante di “Resilienza Italiana-movimento d’arte e cultura” e Giacomo Ghidelli esperto in comunicazione ed estetica, scrittore, che insieme ad Alessandro Guerriero, Alessandro Mendini e Riccardo Dalisi fonda nel 2013 a Milano Tam-Tam, scuola di eccellenza dedicata alle attività visive, totalmente gratuita, che ha l’obiettivo di orientare il design verso forme sociali e responsabili.

Questo incontro con gli studenti verterà sui temi del rapporto fra uomo e oggetti in società multiculturali come quella di Palermo (Francesco Arecco) e della professione di designer e il progetto che sottintende (Alessandro Guerriero), “cuciti” da Giacomo Ghidelli. Durante l’estate ciascuno studente lavorerà alla riflessione sul tema e alla predisposizione di un elaborato. Ad ottobre si dedicherà una giornata all’incontro di verifica di quanto fatto con l’obiettivo di esplorare in modo capillare le capacità progettuali dei futuri designer: i desideri e le istanze progettuali di chi abita questo territorio, chiamato a esporsi in un importante momento conclusivo e pubblico del progetto in cui gli elaborati prodotti dagli studenti saranno oggetto di una mostra a cura della Fondazione Orestiadi a Palermo durante la settimana di I-design.