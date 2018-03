Oscar Farinetti fa tappa a Palermo, il patron di Eataly sul palco del teatro Biondo

Organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palermo per “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”, il 27 marzo alle ore 17.30 presso il Teatro Biondo un incontro aperto al pubblico con Oscar Farinetti.

Centodieci, la piattaforma culturale di Mediolanum Corporate University, annuncia il terzo degli appuntamenti organizzati per contribuire fattivamente al progetto di “Palermo Capitale Italiana della cultura 2018”. Si tratta dell’incontro con Oscar Farinetti, l’imprenditore italiano che oltre al gruppo Unieuro ha fondato Eataly, un caso imprenditoriale di successo che sviluppa e valorizza il nostro territorio, uno dei più ricchi in assoluto, e che si distingue per l’impegno a trasferire il messaggio che il cibo e la cultura italiani possono portare al mondo, dimostrando di poter coniugare attività imprenditoriale, attenzione all’ambiente e impegno sociale.

Il suo sguardo non si ferma al cibo ma accoglie l’arte come strumento di miglioramento umano, per questo ha deciso di finanziare il restauro della più importante opera d’arte in Italia: L’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. “I suoi interventi sono un arricchimento a tutto tondo - afferma Oscar di Montigny, Direttore Marketing Comunicazione e Innovazione di Banca Mediolanum e Fondatore di Mediolanum Corporate University - attraversano ambiti che vanno dalla biodiversità, alla cultura, alla bellezza, celebrando la nostra terra come valore per l’umanità intera.

Farinetti è un oratore affascinante per la capacità di semplificare il suo messaggio spingendoci a guardare ai migliori modelli e a osare con i nostri sogni.” Organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palermo per “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” l’evento avrà luogo il 27 Marzo alle ore 17.30 presso il Teatro Biondo. L’incontro è aperto al pubblico previa registrazione sul sito bmed.it/centodieci-palermo.