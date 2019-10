Omaggio a Pucci Spatafora, il ricordo di un gentleman driver che amava la Targa Florio

L’Associazione Culturale Amici della Targa Florio, per la giornata di Lunedì 21 ottobre, alle ore 19,00, ha organizzato una riunione per appassionati, assolutamente informale, in ricordo di Pucci Spatafora, gentleman driver palermitano recentemente scomparso.

La riunione sarà ospitata nei locali del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi - Sistema Museale di Ateneo - Dipartimento di Ingegneria - Viale delle Scienze - Edifico 8 - Macchine. Saranno proposte immagini di Pucci Spatafora nel corso delle otto edizioni di Targa Florio a cui ha ininterrottamente partecipato, dal 1970 al 1977, ed i suoi copiloti di allora saranno presenti a commentarle, raccontando le storie, gli episodi e gli aneddoti di quelle gare, spesso mai riportati dalle cronache di quegli anni. La presenza di una autostorica sport , inoltre, ricorderà Pucci Spatafora e la sua mai sopita passione per le gare. Un bel filmato sulla Targa Florio 1973, ultima valida per il “Mondiale”, in giornate di prove libere, prove ufficiali e gara concluderà la riunione.