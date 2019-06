Il Novecento ieri e oggi per un dialogo tra generazioni, l'incontro a Palermo

Incontro dal titolo "Il Novecento ieri e oggi. Per un dialogo tra generazioni. Sulle orme del Secolo Breve con Alexandra Tomasi di Lampedusa.

Testimonianze con interviste video di Isabella Crescimanno Pecoraino (2009) e Beppe Aiello (2019). Intervengono Sonia Tazeghdanti, Clotilde Alizzi, Antonio Riolo, Gian Carlo Decimo, Filippo Pecoraino e Gabriele Bonafede autore del romanzo "Appunti di una giovane anima. Alexandra Tomasi di Lampedusa in cui si ripercorre la storia del Novecento attraverso la vita di una donna straordinaria, nota per essere stata la moglie di uno degli scrittori più importanti del XX secolo.

L’incontro vuole portare dunque altre testimonianze di chi l’ha conosciuta direttamente e indirettamente con l’obiettivo di discutere tra diverse generazioni l’esperienza del rischio di svolta autoritaria, ieri e oggi. Il percorso di rievocazione dei ricordi e delle testimonianze si intende anche per quanto riguarda semplici aneddoti, in un quadro di rivisitazione dell’atmosfera che si respirava a Palermo, nell’ambito letterario e della psicoanalisi, in particolare negli anni ’40 e ’50 del Novecento. Ma soprattutto nel quadro dei drammi di oggi in rapporto a quelli del XX secolo

Gallery