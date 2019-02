"A libro aperto", l'incontro con lo psicoanalista Massimo Recalcati al Teatro Biondo

Massimo Recalcati, psicoanalista di fama internazionale, sarà a Palermo il 26 febbraio alle 17,30 al Teatro Biondo, per un incontro organizzato dal C.I.D.I. di Palermo (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) insieme alle associazioni Genitori e Figli e Jonas Palermo: a partire dalla sua ultima opera, “A libro aperto. Una vita è i suoi libri” (Feltrinelli), Recalcati ci condurrà in una riflessione sul ruolo che i libri hanno nella nostra vita, soprattutto quando si verifica l’evento dell’incontro, in cui non siamo solo noi a leggere il libro, ma è il libro che ci legge. Per partecipare all’incontro, particolarmente indicato per insegnanti, educatori e psicologi, ma aperto anche a tutti gli interessati, è necessario iscriversi attraverso il sito del Cidi.

“In questo momento storico in cui tutto ciò che è “intellettuale” e culturale in genere viene disprezzato e deriso come inutile, sentiamo particolarmente l’esigenza di uscire dai social e dagli slogan gridati, per ritrovare il tempo lungo della riflessione e la capacità di elaborare insieme visioni di respiro e un linguaggio adeguato anche alle emozioni che proviamo” dice Valentina Chinnici, presidente del Cidi e cofondatrice insieme agli psicologi Marco Guccione, Valeria Cavarretta, Davide Ruvolo e Antonia Butticè di Jonas Palermo, sede territoriale di Jonas Onlus, il Centro di Clinica psicoanalitica per i Nuovi Sintomi fondato dallo stesso Recalcati nel 2003. “Per questo abbiamo anche pensato a un secondo appuntamento, il 27 mattina alle 9,30, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ai loro docenti, nell’Aula Magna di Economia e Commercio in viale delle Scienze”. In questo caso Massimo Recalcati approfondirà con i giovani il tema del desiderio, a partire dal suo libro “Ritratti del desiderio”.