Marketing inarrestabile tour, a Isola delle Femmine arriva Andrea D'Agostini

Appuntamento con Andea d'Agostini business e marketing strategist di fama internazionale arriva in Italia e Svizzera con il suo "Marketing Inarrestabile Tour" - evento organizzato per il territorio Italiano e Svizzero da Prima Posizione.



Il tour toccherà la città di Palero il giorno 11 Ottobre 2019 dalle ore 14:00. Maestro del marketing di fama internazionale, nel corso dei passati 13 anni, ha lavorato con oltre 50.000 imprenditori, venduto migliaia di tipologie di prodotto e creato campagne di successo per alcuni dei brand più noti al mondo, tra cui Pandora, Lacoste e Sephora.

Andrea è attualmente vice presidente di una società energetica americana, che grazie alle sue strategie di marketing, in soli 3 anni ha incrementato il suo fatturato da 23 milioni di dollari a oltre mezzo miliardo di dollari. Un evento esclusivo riservato ad imprenditori e professionisti , nel corso del quale, Andrea d'Agostini - giunto appositamente dall'America - sarà personalmente presente per un pomeriggio intenso, all'insegna della prosperità e del successo. L’ingresso è libero e l’iscrizione è gratuita. I posti sono limitati.