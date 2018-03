Cellucci e Della Riva famosi grazie ad un'app: le star del playback al centro La Torre

Marco Cellucci e Sofia Delle Rive, i due muser (utenti dell'app musical.ly) più famosi del momento, incontrano i loro fan sabato 18 marzo alle ore 16.30 al Centro Commerciale La Torre. Due adolescenti davvero social per un appuntamento dedicato ai più giovani.

Musical.ly è una piattaforma dov'è possibile caricare i propri video in cui si canta in playback una canzone famosa, scelta da un'apposita galleria. Cellucci e Delle Rive, utilizzando stili, mosse e atteggiamenti da star sono riusciti a rendere i propri video più che virali su musical.ly: insieme contano oltre 2 milioni di follower. Entrambi quindicenni, i due sono seguiti appassionatamente e hanno chiesto duetti e mash up che li hanno resi dei punti di riferimento per simpatia e per stile. Musical.ly conta tra i suoi iscritti quasi cinque milioni di adolescenti italiani. Cellucci e Delle Rive hanno anche dei canali Youtube, dove interagiscono con gli utenti.