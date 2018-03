Cinquant'anni dal '68, un incontro tra analisi e riflessioni a La Cuba

Si terrà sabato 24 marzo alle ore 18 presso il locale “La Cuba” di Via Francesco Scaduto 12 (Villa Sperlinga), la prima iniziativa del Circolo Culturale “La Tradizione”, nuova realtà palermitana che ha come obiettivo l'organizzazione di momenti di approfondimento culturale in città.

In occasione del cinquantesimo anniversario della protesta del '68, si discuteranno ed analizzeranno le cause e gli effetti di quella rivoluzione culturale che ha condizionato la società italiana negli ultimi 50 anni. L'incontro, organizzato in collaborazione con il “Centro Librario Occidente”, vedrà la partecipazione di un ospite d'eccezione: Marcello Veneziani, giornalista, editorialista e scrittore, autore dei saggi “68 pensieri sul 68. Un trentennio di sessantottite visto da destra” (1998) e “Rovesciare il '68.

Pensieri contromano su quarant'anni di conformismo di massa” (2008). “Abbiamo scelto quale prima iniziativa del Circolo - dichiara Attilio Sacco, Presidente del Circolo Culturale La Tradizione - un incontro con Marcello Veneziani, uno degli intelletuali che maggiormente ci rappresenta. Partendo da un'analisi critica del '68, momento storico controverso e colmo di contraddizioni, cercheremo di capire le problematiche che oggi affligono la nostra società”. Durante l'incontro sarà anche presentato il saggio “Imperdonabili. Cento ritratti di maestri sconvenienti”, ultimo lavoro di Veneziani. La partecipazione all'incontro è gratuita.