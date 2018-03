Mappare come forma di scrittura collettiva: Wu Ming per il Manifesta 12 Meet Up

Ancora un appuntamento con i "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": il collettivo di scrittori e attivisti Wu Ming incontrerà il pubblico martedì 13 marzo, alle ore 19 al Teatro Garibaldi (via Teatro Garibaldi 46/56; ingresso libero).

Un rappresentante dei Wu Ming (Wu Ming 2) presenterà alcuni dei lavori realizzati dalla Wu Ming Foundation incentrati sul camminare, il perlustrare, il mappare, legati all’intervento urbano come forma di scrittura collettiva. L’incontro offrirà inoltre l’occasione a Wu Ming 2 di discutere pubblicamente della ricerca svolta negli ultimi mesi e di formulare un invito ufficiale ai cittadini di Palermo affinché contribuiscano a questa ricerca tramite segnalazioni di storie e luoghi della città legati al periodo del colonialismo italiano (1869-1945) e alla sua eredità.

Wu Ming è un collettivo di scrittori e attivisti nato a Bologna nel 2000. Autore di romanzi storici tra i quali "54", "Manituana", "L’Armata dei Sonnambuli" e "L’Invisibile Ovunque", da diversi anni il gruppo esplora anche narrazioni ibride e di non-fiction, tra inchiesta, letteratura di viaggio, storia, intervento critico su ambiente e paesaggio, indagine sui non-detti dell’Italia postcoloniale. Inoltre, i membri del collettivo Wu Ming hanno avviato la Wu Ming Foundation, una libera federazione di collettivi, gruppi d’inchiesta, laboratori, progetti artistici, culturali e politici, dove le storie sono smantellate, analizzate e riscritte collettivamente, alla ricerca di modalità alternative di raccontarle.

Il Manifesta 12 Meet Up con i Wu Ming sarà principalmente in italiano e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Manifesta Biennial. A seguire, sarà servito un aperitivo dal Caffè Letterario Garibaldi.