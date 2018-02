Aspettando Manifesta, al teatro Garibaldi l'incontro con il collettivo belga Rotor

Ancora un appuntamento con i "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": il collettivo Rotor incontrerà il pubblico martedì 27 febbraio, alle ore 19 al Teatro Garibaldi.

Rotor è un collettivo di architetti, designer e altri professionisti del settore interessati ai diversi materiali utilizzati nel campo dell'industria e dell'edilizia, in particolare in relazione alle risorse impiegate, ai rifiuti creati, al loro utilizzo e possibile riuso. Il collettivo belga diffonde strategie creative per la riduzione degli sprechi attraverso laboratori, pubblicazioni e mostre. Ha rappresentato il Belgio alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2010. La mostra realizzata per l'occasione, "Usus Usures", esplorava il tema dell'usura in relazione all'utilizzo di alcuni materiali architettonici.

Nel 2011, per la Fondazione Prada di Milano ha curato "Ex limbo", una mostra sulla storia di tutte le passerelle di Prada. Sempre nel 2011 al Barbican di Londra, ha curato e progettato "OMA/Progress", una panoramica sul lavoro dell'Office for Metropolitan Architecture, mentre nel 2013 ha curato la Triennale di Architettura di Oslo intitolata "Behind the Green Door", una grande esposizione sulle sfide che l'architettura sostenibile deve affrontare oggi.

L'approccio di Rotor enfatizza in modo consistente, spesso tramite i mezzi della cultura visiva, gli effetti della pianificazione, dello sfruttamento e della poca attenzione da parte dell'uomo, soprattutto negli ambienti artificiali. Parallelamente a questi progetti espositivi, il collettivo Rotor ha continuato negli anni a realizzare anche vari progetti di design e interventi in luoghi architettonici già esistenti. Questi lavori hanno il loro equivalente in una serie di progetti di decostruzione ancora in atto: sono progetti in cui Rotor supervisiona lo smantellamento dei componenti di edifici destinati alla demolizione al fine di poterli riutilizzare.

Per l'ottavo Manifesta 12 Meet Up, gli artisti racconteranno della propria ricerca a partire dall'analisi di una serie di progetti recenti e non, mettendo particolarmente in risalto ciò che i viaggi di ricerca a Palermo hanno insegnato loro finora. Il Manifesta 12 Meet Up con i Rotor sarà principalmente in inglese e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Manifesta Biennial. A seguire, un aperitivo sarà servito dal Caffè Letterario Garibaldi.