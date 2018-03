"Manifesta 12 Cook and Talk": social cooking al Garibaldi con la performance dei Masbedo

Per il terzo "Manifesta 12 Cook and Talk", gli eventi di social cooking a ingresso libero organizzati dal team di Manifesta 12, mercoledì 7 marzo alle ore 19 al Teatro Garibaldi (ingresso libero), il collettivo artistico milanese Masbedo proporrà una degustazione alternanata alla performance, che come protagonista avrà l'immagine digitale.

Mentre il duo di artisti si dedica alla preparazione di una spaghettata di calamaretti a spillo, peperoncino e finocchietto selvatico, i partecipanti e commensali del "M12 Cook and Talk" li osserveranno anche registrare con due telecamere diverse immagini. Le varie sequenze visive saranno al contempo proiettate su schermo. Nel corso della serata, i Masbedo mostreranno anche alcuni fermi-immagine estratti da pellicola e da altri loro documentari.

Il collettivo artistico è nato a Milano nel 1999 e formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. Da quasi vent'anni Masbedo coniuga arti visive, pratiche performative, installazione e cinema attraverso un personale vocabolario artistico. Interessati al tema dell'incomunicabilità e alla relazione tra produzione dell'immagine e società della comunicazione, sviluppano una ricerca che ha prodotto sia opere dal sapore più intimistico, sia altre dall'esito socio-politico e antropologico-culturale.

Il loro linguaggio artistico si è evoluto approfondendo gli aspetti pittorici del video ambendo al coinvolgimento dello spettatore negli ambienti che di volta in volta la loro arte plasma. Uno degli esiti di tale ricerca è la realizzazione di originali video-performance in grado di includere lo spettatore all'interno dello spazio-video e del gesto creativo.