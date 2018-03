Il Brasile è di casa al teatro Garibaldi: Maria Thereza Alves per Manifesta 12 Meet Up

Ancora un appuntamento con i "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": il collettivo di scrittori e attivisti Maria Thereza Alves incontrerà il pubblico, martedì 20 marzo, alle ore 19 al Teatro Garibaldi.

Maria Thereza Alves è un'artista brasiliana che da anni vive e lavora in Europa. La sua ricerca si focalizza sui fenomeni sociali e culturali e in particolare indaga le situazioni che mettono in discussione le circostanze sociali - ciò che pensiamo di sapere e chi pensiamo di essere - evidenziando il contesto in cui agiamo e come effettivamente ci comportiamo nelle nostre comunità.

Alves ha lavorato sin dagli anni '80 nei maggiori centri, gallerie e musei internazionali, i suoi progetti sono sempre basati su un'intensa attività di ricerca e si sviluppano a partire dalle interazioni dell'artista con gli ambienti fisici e sociali dei luoghi in cui vive o che visita per mostre e residenze.

L'artista rifiuta deliberatamente nella sua pratica artistica di riconoscere la separazione tra arte e vita quotidiana o tra arte e politica e sceglie invece di creare spazi di azione e visibilità per le culture oppresse attraverso un'arte che si nutre di relazioni e collaborazioni. Maria Thereza Alves parlerà della sua ricerca e pratica artistica e dei suoi ultimi viaggi a Palermo. L'evento sarà principalmente in inglese. A seguire, sarà servito un aperitivo dal Caffè Letterario Garibaldi.