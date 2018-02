Manifesta 12 Meet Up e Cooking Sections: l'incontro al teatro Garibaldi

Tornano gli appuntamenti con "Manifesta 12 Meet Up", gli incontri informali con gli artisti promossi nell'ambito del programma culturale "Aspettando Manifesta": il collettivo Cooking Sections incontrerà il pubblico giovedì 22 febbraio, alle ore 19 al Teatro Garibaldi.

Cooking Sections è un collettivo londinese, composto da Daniel Fernández Pascual e Alon Schwabe. Il progetto è nato dall'intenzione degli artisti di concentrarsi sui sistemi di distribuzione alimentare sul piano globale. Si servono di installazioni, performance, mappe e video per portare avanti la loro ricerca, inserendo nella loro pratica artistica l'arte visiva, l'architettura e le scienze geopolitiche. Descrivono così il loro lavoro: "La nostra ricerca si concentra sull'invenzione del concetto di esotico, su ciò che ci porta a definire qualcosa come familiare o persino nativo, e qualcos'altro come straniero, sulle speculazioni in atto, sulla creazione di nuovi valori e sulle crisi finanziarie. Ci interessano le migrazioni legate ai cambiamenti climatici e come questi influenzino le diete e le tradizioni culinarie".

Per il 7° "M12 Meet Up" i Cooking Sections presenteranno uno dei loro lavori più recenti, il progetto ancora in corso "Climavore" (2015). Sia installazione che performance, "Climavore" aspira a creare le condizioni per un ripensamento delle condizioni attuali della produzione alimentare, che comporti anche una reazione alle alterazioni del paesaggio e alle trasformazioni climatiche. Prendendo le distanze dalle modalità - che considerano obsolete - di considerare il ciclo delle stagioni in Europa (primavera, estate, autunno, inverno), "Climavore" ripensa il modo in cui costruiamo e gestiamo lo spazio pubblico e le infrastrutture e come i cambiamenti climatici influenzino le nostre abitudini alimentari così da assicurare l'adattamento del corpo alle trasformazioni.

Al centro della ricerca, vi è la volontà di essere più flessibili nella propria dieta alimentare, così da potersi per esempio concentrare solo sulla produzione e diffusione di colture resistenti alla siccità, oppure sulla creazione di filtri per i periodi caratterizzati da acque inquinate. "Climavore" mette criticamente in discussione le implicazioni geopolitiche dei sistemi che hanno il potere di dettare ciò che deve essere prodotto e consumato.

Il lavoro dei Cooking Sections è stato parte di numerosissimi eventi e mostre internazionali, sia dell’arte che dell’architettura contemporanea, come ad esempio la mostra al padiglione nazionale degli Stati Uniti d’America alla Biennale d’Architettura di Venezia del 2014 e la loro partecipazione alla Triennale di Architettura e al ParckDesign di Brussels. Tra le loro numerose esposizioni, si ricorda la loro partecipazione alla 13a Biennale di Sharjah; alla Neue Nationalgalerie di Berlino; allo Storefront for Art & Architecture New York; a Documenta 13; alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia; al CA2M di Madrid e alla Biennale Interieur di Kortrijk del 2014. Inoltre, i Cooking Sections sono stati artisti in residenza presso la Delfina Foundation di Londra.

L’evento sarà per lo più in inglese e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook di Manifesta Biennial. A seguire, sarà possibile gustare un aperitivo negli spazi del Caffè Letterario Garibaldi.