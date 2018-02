Un piano di ospitalità economica per i giovani d'oggi, l'idea di Luigino Bruni al Biondo

“Ospitalità economica e giovani”: martedì 13 febbraio a Palermo per “Educare Oggi” l’economista Luigino Bruni. Appuntamento a partire dalle 17.30 al Teatro Biondo dove lo studioso ed editorialista di Avvenire terrà una lectio magistralis nell’ambito della ottava edizione della manifestazione organizzata dall'associazione Genitori e Figli in collaborazione col Cidi.

È possibile immaginare un grande piano di ospitalità economica e aziendale per i giovani d’oggi? La situazione è difficile perché la nostra società e la nostra economia non si comportano come fecero i Feaci con Ulisse, che venne ascoltato e accolto, ma come il Ciclope che divorò i suoi ospiti. “Feaci o Ciclopi: ospitalità economica e giovani” sarà il tema al centro della lectio magistralis che l’economista Luigino Bruni terrà martedì 13 febbraio al Teatro Biondo di Palermo a partire dalle 17.30. L’incontro rientra nella ottava edizione di “Educare Oggi”, organizzata dall'associazione Genitori e Figli in collaborazione col Cidi (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) e con la direzione di Saverio Gaeta.

Nato ad Ascoli Piceno nel 1966, Luigino Bruni è Ordinario in Economia politica al Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne dell’Università Lumsa di Roma ed all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano. Dopo la laurea in Economia ad ancora nel 1989, ha conseguito un dottorato nel 1998 in Storia del Pensiero economico presso l’Università di Firenze, ed un secondo PhD nel 2004 in Economics presso l’Università di East Anglia. È coordinatore del progetto di Economia di Comunione, Direttore scientifico della Scuola di Economia Civile e Direttore del Dottorato in Scienze dell’Economia Civile alla Lumsa di Roma. È editorialista di Avvenire e recentemente ha condotto su TV2000 la trasmissione “Benedetta economia!”, in cui ha riletto i temi del lavoro, dell’impresa e della finanza alla luce della Bibbia.

Autore di numerosissime pubblicazioni, tra cui le recenti “La felicità è troppo poco. Note a margine del nostro capitalismo”, “La ferita dell'altro. Economia e relazioni umane” e “L’economia civile” (con Stefano Zamagni), attualmente Luigino Bruni sta focalizzando la sua ricerca sul ruolo delle motivazione nei comportamenti economici e civili, sulle virtù del mercato, sull’evoluzione culturale, sull’economia civile e di comunione.

Fondata in Brasile nel 1991 da Chiara Lubich, l'Economia di Comunione coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari livelli a promuovere una prassi ed una cultura economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo uno stile di vita alternativo a quello dominante nel sistema capitalistico.

Apertasi lo scorso 27 ottobre con l’incontro con l’autore Patrick McGrath e proseguita a novembre con lo scrittore Peter Cameron, dopo l’appuntamento con Tahar Ben Jelloun a gennaio e l'economista Luigino Bruni a febbraio, l’edizione 2017/2018 di “Educare oggi” vedrà ancora protagonisti a Palermo fino al prossimo 18 aprile la scrittrice Suad Amiry, il monaco Enzo Bianchi, il vescovo di Sarajevo Andrej Cilerdzic, l’imam di Firenze Izzedin Elzir e il libraio Davide Ruffinengo, che interverranno sul tema “Arcipelaghi come reti - La letteratura e il viaggio come orizzonti educativi”.