Salotto letterario, Leonardo Sciascia nei ricordi del nipote Vito Catalano

Vito Catalano intervistato da Rosa Randazzo. racconta il “nonno” Sciascia. Già in diverse occasioni Catalano ha condiviso parte del suo prezioso patrimonio di ricordi; in una di queste commentava “Riesco a separare le due sfere, il rapporto con il Leonardo Sciascia scrittore e il rapporto con il Leonardo Sciascia nonno. (…) ho vive nella memoria le sere in cui ci raccontava delle storie di avventura e di briganti siciliani. Anzi, credo che, prima o poi, qualcuna dovrei anche scriverla. Mantenendo questa distinzione tra le due figure sono riuscito ad oggi a mantenere inalterata la memoria di mio nonno e ad approfondire, d’altro canto, la figura del letterato”. (Vito Catalano al “Festival della Strada degli Scrittori” del 2017).