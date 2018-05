"Leggiamo con gli autori", un pomeriggio culturale alla biblioteca di Borgo Nuovo

Una silloge poetica che, verso dopo verso, rappresenta le sfumature dell’esistenza come una tavolozza di emozioni, attribuendo ai sentieri della vita, con le sue luci e le sue ombre, particolari valenze cromatiche.

“Frammenti di colore”, edita da La Gru, è l’opera del poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera che, mercoledì 16 maggio, sarà presentata presso la Biblioteca comunale decentrata di Borgo Nuovo - in largo Pozzillo 7 - promotrice della rassegna “Leggiamo con gli autori” nell’ambito della quale si terrà l’evento. L’iniziativa ricade ne “Il maggio dei Libri - Leggere fa crescere" con il patrocinio dell'Area Cultura Città di Palermo, in un anno particolarmente significativo, che vede il capoluogo siciliano insignito del titolo di capitale europea della cultura. L’appuntamento è fissato per le 16:00 e vedrà, oltre alla presenza dell’autore, anche la partecipazione in qualità di relatore dello scrittore Ugo Arioti ; a moderare l’incontro sarà la giornalista Marianna La Barbera. Nel corso del pomeriggio, saranno lette alcune delle poesie che compongono l’opera. L’ingresso è libero.

La raccolta “Frammenti di colore” inserita nella collana Scintille, è stata pubblicata nel 2016 e, nel tempo, ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari tra i quali la targa Premio Piersanti Mattarella per la sezione Poesie: la forza dell’opera è racchiusa, secondo la critica, nell’utilizzo dei versi quali strumento di conoscenza di sé e del prossimo, permettendo l’incontro tra i gradi di tonalità della lirica e la cromaticità specifica del carattere assunto dai pensieri del lettore. Le parole, nell’opera di Schiera, svolgono un ruolo catartico e rivitalizzano la capacità di immaginare e interpretare la realtà e i suoi simboli. Particolarmente apprezzata, tra le poesie che compongono la silloge, è stata “Nel margine del tuo universo” premiata in occasione della seconda edizione del Premio Nazionale di Cultura Isola di Pino Fortini 2017.

