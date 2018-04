Incontro di condivisione, introduzione alla non dualità

Incontro di condivisione a offerta libera che tratta tematiche sull'introspezione, la crescita personale e la non dualità: appuntamento per l'8 aprile da Alveare Spazio Creativo Aperto.

Non-dualità è la realtà senza veli. Sebbene sia stata al cuore delle tradizioni spirituali, mistiche ed esoteriche ed oggi venga confermata e riconosciuta dalla fisica quantistica, da biologi e neuroscienziati, essa non è una religione, filosofia o un sistema di credenze. Non-dualità è quello che era visto quando eri un bambino e la struttura dell’identità ancora non era formata. Quando c’è l’identità, il senso di essere qualcuno in un mondo separato, il senso che tu sia qualcuno, che davvero sia reale questo qualcuno immerso in un mondo di tanti qualcuno, si vive nell’illusione della dualità. Quando questa illusione collassa, svanisce, scompare, quello che rimane è indescrivibile. Lo si può chiamare in vari modi, ma essi saranno solo concetti finché lo stato naturale non è riconosciuto. Attraverso uno scambio libero, verrà affrontato qualsiasi tema relativo al proprio mondo interiore, che comprende la natura dei pensieri, le emozioni, le relazioni, le paure, e tanto altro.