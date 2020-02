A Palermo l'incontro gratuito con Olindo Cren per chi lavora nella ristorazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una giornata di formazione gratuita a tutti gli operatori della ristorazione del territorio, con relatori professionisti del settore tra cui Olindo Cren (autore del libro “Ristoratore 2.0”, Engage Editore Bologna 2019): è l’omaggio che OSM Value, società che opera nel settore della consulenza etica al management, offre agli imprenditori palermitani il prossimo mercoledì 12 febbraio a partire dalle 14:30.

L’iniziativa, pensata per sostenere gli operatori di un settore che, secondo i dati di FIPE-Confcommercio nel 2018 ha registrato l’avvio di 7.412 imprese contro 13.742 cessazioni portando il saldo a -6.330 unità pari a un tasso di turnover del -3,4%, ha lo scopo di far conoscere le strategie che hanno consentito a ristoratori di successo di superare la crisi mantenendo un impianto etico ineccepibile.

Dalla gestione finanziaria, al marketing, alla selezione del personale: verranno analizzati tutti gli aspetti che compongono l’attività di ristorazione da un punto di vista manageriale, nell’ambito di “Ristoratore Manager”. Appuntamento, a. Ingresso libero, dunque in Viale della Regione Siciliana Nord Ovest 7275, dove, a partire dalle 14:30 si terrà l’incontro che avrà come relatori, oltre a Olindo Cren, il ristoratore locale, Giuseppe Sciortino e uno dei fondatori di OSM Value, Marco Merlino.