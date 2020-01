Notte del liceo classico, Giuseppina Torregrossa incontra gli studenti del Vittorio Emanuele II

Poche settimane fa Giuseppina Torregrossa con il suo ultimo romanzo, "Il sanguinaccio dell'Immacolata" aveva tenuto a battesimo la nuova libreria Flaccovio Mondadori a Palermo. Adesso la scrittrice ritorna per partecipare ad un incontro con i giovani.

Venerdì 17 gennaio alle 17, in occasione della Notte nazionale del Liceo classico, Giuseppina Torregrossa sarà al liceo Vittorio Emanuele II (Via Simone da Bologna, piazza Sett’Angeli) per raccontare il nuovo caso del vicequestore Marò Pajno e discutere di scrittura, linguaggi, letteratura e tanto altro. L’incontro è organizzato dalla stessa libreria Flaccovio Mondadori. Intervengono i docenti Massimo Leonardo e Annamaria Farina, l'attrice Stefania Blandeburgo leggerà alcuni passi del romanzo.

"Il sanguinaccio dell’Immacolata” ospita la terza avventura del vicequestore Marò Pajno, a capo del nucleo antifemminicidio della Squadra Mobile di Palermo: la poliziotta - comparsa per la prima volta nel 2012 in “Panza e prisenza”, poi nel 2018 in “Il basilico di Palazzo Galletti” – questa volta si ritrova ad indagare sulla morte di una giovane pasticcera, figlia di un boss; tra buccellati, bische e sanguinacci, alleanze femminili e abbandoni maschili, la dottoressa Pajno finirà per trovarsi faccia a faccia proprio con il potente boss.