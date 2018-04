Un giorno da keeper, i bambini si prendono cura degli animali del Bioparco di Sicilia

Domenica 15 aprile il Bioparco di Scilia organizza una giornata a misura di bambino: l'idea è quella di far trascorrere un giorno da keeper.

Chi si occupa degli animali del Bioparco di Sicilia? Come gli animali da compagnia, anche le specie ospitate al Bioparco di Sicilia necessitano di cure e attenzione. I keeper sono coloro che quotidianamente preparano il cibo per ognuno degli animali del Bioparco di Sicilia nel rispetto di una dieta bilanciata, studiata apposta per ciascuna specie ospitata. Dalla colazione alla cena si scelgono prodotti di prima qualità per garantire agli animali il benessere che meritano, spazi ampi e arricchimenti ambientali sono progettati per rendere confortevole la loro permanenza al parco. E che dire delle cure che ricevono giornalmente da tutto il team del Bioparco di Sicilia, dalla pulizia alla compagnia, alle visite periodiche del nostro veterinario.

Il Bioparco di Sicilia garantisce il benessere animale e si vede. Per questo organizza un giorno da keeper. Il keeper del Bioparco di Sicilia farà vivere ai vostri bambini la sua giornata tipo: simuleranno la preparazione degli spiedini di frutta, raccoglieranno le uova in fattoria, creeranno alcuni arricchimenti ambientali che potranno poi riprodurre a casa per i loro animaletti da compagnia. I bambini saranno felici di avere imparato come prendersi cura dei loro cuccioli e saranno contenti di sapere come al Bioparco di Sicilia si prendono cura degli amici col pelo.

Programma della giornata: dalle ore 10.30 alle 11.30 “Chi è il keeper? Dietro le quinte del Bioparco di Sicilia"; dalle ore 11.30 alle 13 “Arricchimenti ambientali per il benessere animale”. Gli appuntamenti sono a cura del Bioparco di Sicilia e degli studenti dell’Istituto Superiore “E. Majorana” di Palermo impegnati nel progetto di ASL.