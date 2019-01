"La buona politica è al servizio della pace", il messaggio di Papa Francesco alle Paoline

"La buona politica è al servizio della pace". È il tema scelto da Papa Francesco per la 52esima Giornata Mondiale della pace 2019 e che sarà affrontato in un incontro di riflessione che le Paoline di Palermo, insieme all’Ufficio pastorale dell’Arcidiocesi, hanno organizzato per giovedì 24 gennaio, alle ore 18, presso la Libreria Paoline\ Sala Alberione, Corso Vittorio Emanuele, 456, Palermo.

Interverranno: Giulia Argiroffi, Francesco Bertolino, Vincenzo Ceruso, Valentina Chinnici, Giuseppe Notarstefano, Salvatore Palumbo, Teresa Piccione, Don Carmelo Torcivia Direttore Ufficio Pastorale - Arcidiocesi di Palermo - Fernanda Di Monte, delle Paoline, giornalista che introduce e coordina l’incontro. La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico - che è una delle più alte espressioni della carità - porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.

Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti.