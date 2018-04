Dopo i due David di Donatello vola a Palermo: doppio incontro con Ferzan Ozpetek

Il 5 aprile dibattito su povertà, il 6 incontro con studenti: dopo oltre 10 anni di assenza dalla città, torna a Palermo Ferzan Ozpetek, uno dei cineasti più amati dal pubblico e dalla critica internazionale, reduce dai due David di Donatello vinti la scorsa settimana con la sua ultima opera 'Napoli Velata', un omaggio onirico e denso di bellezza alla città partenopea.

Ozpetek rimarrà in città per due giornate organizzate dall'associazione culturale Fiori di Acciaio, presieduta da Marcella Cannariato Dragotto che, in sinergia con l'Università di Palermo e con il patrocinio di Gesap e Comune, ha voluto regalare alla città un momento di riflessione su alcuni temi che stanno molto a cuore al regista. Il 5 aprile, alle 19, ci sarà un primo incontro presso la Sala delle Capriate di palazzo Steri che vedrà Ozpetek, confrontarsi su un problema molto attuale, quale l'inclusione sociale e 'i nuovi poveri', in un momento in cui un italiano su cinque è a rischio povertà e il nostro Paese, secondo Eurostat, ha il maggior numero di poveri in tutta Europa.

Alla serata, oltre al Magnifico Rettore Fabrizio Micari, al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ed al Presidente di Gesap Fabio Giambrone, sarà presente anche Don Enzo Volpe, che da anni segue con passione la comunità dei bisognosi di Santa Chiara all'Albergheria. Seguirà la proiezione del film 'Cuore Sacro', uno dei più delicati del regista, vincitore di due David di Donatello nel 2005 e di un Nastro d'Argento per l'interpretazione della protagonista Barbara Bobulova. Cuore Sacro racconta appunto la 'conversione' di Irene, una giovane imprenditrice senza scrupoli che ad un certo punto, ricercando la spiritualità materna, inizia a prendersi cura dei meno abbienti mettendoci anima e corpo e trasformando il palazzo di famiglia in una mensa per i poveri, compromettendo però la sua abilità imprenditoriale.

Venerdì 6 aprile, invece, alle 10, presso l'Aula Magna (ed.12) della Presidenza della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell'ateneo palermitano, il regista dialogherà con gli studenti, attraverso una lezione dal titolo "Ferzan Ozpetek: un regista 'a cuore aperto'". Saranno presenti il Magnifico Rettore Fabrizio Micari, il Sindaco di PalermoLeoluca Orlando, il Presidente della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale Girolamo Cusimano ed il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Ivan Scinardo. Modererà l'incontro la giornalista Giulia Noera. L'evento sarà anche l'occasione per presentare la candidatura di Ferzan Ozpetek, da parte dell'Università, per la laurea 'honoris causa'.