Dalla crescita dei buchi neri all'origine del sistema solare, Favata a piazzetta Bagnasco

La formazione della galassia, la crescita dei buchi neri, l’origine del sistema solare. Sono tanti i misteri che l’uomo cerca di svelare dalla notte dei tempi. Interrogativi a cui i nostri scienziati lavorano instancabilmente per capire un mondo sconosciuto e infinito, dalle dimensioni non chiaramente identificabili.

Per saperne di più, alle 11.30 di domenica 10 novembre, in piazzetta Bagnasco, ci sarà il palermitano Fabio Favata, capo dell’Ufficio Strategia, Pianificazione e Coordinamento dell’ESA, Direttorato di Scienza, dell’Agenzia Spaziale Europea. Con lui e grazie a lui l’atmosfera si accenderà, al pari dei motori che danno la forza alle navicelle di andare alla scoperta dei pianeti del nostro sistema solare.

Un evento già atteso da molti, promosso nell’ambito del percorso culturale che ha Cappadonia Gelati come sponsor. A interagire con Favata ci sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, pronto a porgli e sollecitare tutte quelle domande che vorremmo ma non abbiamo mai avuto il coraggio di fare a interlocutori del suoi calibro. La partecipazione è, come sempre, libera.