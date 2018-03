Le differenze dei peperoncini in cucina, la degustazione piccante da Ecologica

Giorno 14 aprile da Ecologica sarà possibile assaggiare diverse pietanze, inclusi piatti vegani/senza glutine e formaggi locali, preparati o accompagnati da diversi peperoncini coltivati in Sicilia.

Ognuno ha una piccantezza e soprattutto un gusto diverso. Puoi venire a qualsiasi ora del pomeriggio, l'evento è gratuito su prenotazione. Non solo piccante: il cosiddetto peperoncino, che racchiude in realtà una famiglia di centinaia di piante diverse, è stato commercializzato in Italia con una gamma purtroppo assai limitata di varietà. In questo evento di assaggi sarà presente Massimo Utro, esperto in materia, che ci presenterà numerose varietà da lui coltivate in Sicilia e ingegnose preparazioni a base di peperoncini meno conosciuti e più rari. E' la vostra buona occasione anche per chiedere consigli sulla coltivazione.

I numerosi effetti e benefici del peperoncino per la salute sono noti sin dall'antichità, ad esempio l'effetto afrodisiaco, ma con la moderna ricerca essi sono stati dimostrati e la consapevolezza è maggiormente aumentata. Per cominciare, sono ricchi di vitamina A B C E, con minerali come molibdeno, manganese, potassio, tiamina e rame. Il peperoncino contiene sette volte più vitamina C rispetto alle arance. Sin dalla sua introduzione in India nel 1498, il peperoncino è stato inserito nella medicina Ayurveda e usato come tonico per respingere diverse malattie. Il peperoncino è ottimo per dimagrire, in quanto aiuta a bruciare più facilmente le calorie. Aiuta a disintossicare i polmoni e stimola il sistema digestivo.

La vitamina A e C presente nel peperoncino contiene beta-carotene, un potente antiossidante. Gli antiossidanti distruggono i radicali liberi, ovvero i responsabili di gravi danni alle cellule in tutto il corpo, ai nervi, e ai vasi sanguigni, e dell'aumento del colesterolo, che a sua volta causa gravi problemi cardiaci come l'arteriosclerosi. Il peperoncino è considerato un antibiotico naturale, capace di apportare sangue fresco contro le infezioni, e quindi combattere meglio i virus grazie ai nuovi globuli bianchi.

Molte ricerche suggeriscono che il peperoncino riduce il rischio di cancro al colon, grazie alla vitamina C, il beta-carotene e l'acido folico. Inoltre, il peperoncino dà sollievo dalla congestione nasale aumentando il metabolismo. Dilata l'accesso di aria ai polmoni riducendo l'asma e il respiro affannoso, e ne riduce le infiammazioni. E poi non dimentichiamo il buon vecchio piacere del piccante: il peperoncino stimola la produzione di endorfina nel cervello, e dà un senso di piacere. Ecco perché quando lo amiamo, abbiamo sempre più voglia di piccante.