"Piazza Fontana fu una strage di Stato", l'incontro con Daniele Barbieri a Palermo

Appuntamento alla Casa della Cooperazione domenica 17 novembre alle ore 18:00 per incontrare Daniele Barbieri, blogger e giornalista, ex redattore de "Il Manifesto".

Per i 50 anni dalla strage di Piazza Fontana i megafoni dei Palazzi ci sommergeranno di vecchie e nuove bugie. E' importante ri-dire le verità scomode. Per questo abbiamo organizzato questo incontro, per riassumere i perché delle bombe e accennare alle lezioni da trarne sull’oggi.

Daniele Barbieri fece parte del collettivo che scrisse la controinchiesta «La strage di Stato» e poi da solo, nel ’75 , pubblicò «Agenda nera», cioè una breve storia del neofascismo italiano; per questo Daniele Barbieri si sente, se non un "esperto", comunque un testimone. Le letture saranno accompagnate da interventi musicali di Eddy Governale ed Enzo Ammirata.