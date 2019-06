Chase e Marshall, i protagonisti del cartoon Paw Patrol arrivano al Conca d'Oro

Chase e Marshall, i protagonisti del cartoon Paw Patrol, al Conca D’Oro: appuntamento sabato 22 giugno dalle 15:30 alle 19:30

Il centro commerciale Conca D’Oro ospita Chase e Marshall, i protagonisti di una delle serie Tv di animazione più amate dai bambini. I due personaggi del cartoon “Paw Patrol” saranno presenti in piazza Fashion per incontrare i loro piccoli fan sabato 22 giugno. Paw Patrol è un cartone animato canadese/statunitense, che ha riscosso un grande successo anche in Italia con circa 18 milioni di telespettatori in tre anni. Il protagonista è Ryder, un ragazzo di 10 anni che vive con 6 cuccioli-eroi.

Marshall, cucciolo di dalmata e cane-pompiere da salvataggio, sarà accompagnato dal suo migliore amico Chase, cucciolo di pastore Tedesco e cane-poliziotto. Sabato mattina i due cuccioloni faranno visita al reparto di pediatria dell’ospedale Cervello per incontrare i piccoli pazienti in cura. Nel pomeriggio arriveranno al Conca D’Oro per foto, selfie e momenti di divertimento con bambini e bambine. Saranno cinque le uscite: 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.