Centro diurno alzheimer, un pomeriggio di musiche e canti per alleviare le sofferenze

L'allegria del Carnevale approda presso il Centro diurno Alzheimer, ubicato all'interno del Presidio "Pietro Pisani" di via Gaetano La Loggia.

L'idea di allietare qualche ora con strumenti musicali e canti del passato è di Mariano Livuzza, componente del Direttivo dell'Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo che domani, a partire dalle 15.30, si esibirà con altri volontari. "Ringrazio Livuzza e gli altri volontari - afferma il presidente provinciale dell'Ada di Palermo Gaetano Cuttitta - per la loro azione lodevole che consentirà, ai pazienti e ai loro familiari, di rivivere alcuni momenti della loro vita, contribuendo a creare, seppure per qualche ora, una condizione gioiosa e mettere così da parte la sofferenza quotidiana".

