Conservatorio Alessandro Scarlatti, incontro in ricordo di Caterina Peritore Carmina

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 17,00 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, si terrà un incontro in ricordo della professoressa Caterina Peritore Carmina.

Introduce e coordina la giornalista Vilma Maria Costa. Dopo i saluti di Gregorio Bertolino, Direttore del Conservatorio Alessandro Scarlatti e Domenica Perrone Presidentessa della Società Dante Alighieri, Anna Maria Ciprì leggerà il XXVI canto dell’Inferno (Il canto di Ulisse), che sarà commentato da Claudia Carmina. Seguiranno gli interventi di Elvira Maiorca Italiano, Patrizia Alessi, Anna Maria Ciprì e Matilde Carmina.

Parteciperà all'evento anche il maestro Nereo Luigi Dani con "Musiche alla corte di Carlo V" per vihuela, liuto e chitarra barocca.

Caterina Peritore Carmina (Licata 1920 - Palermo 2009), docente di Italiano e Storia presso i licei palermitani, dal 1975 al 2007 è stata Presidente della Dante Alighieri di Palermo per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo (medaglia d'oro nel 1978). Accademica di Sicilia nel 1999, è stata promotrice di numerose attività culturali e organizzatrice di numerosi convegni nazionali e internazionali. Ha fondato una scuola di italiano per stranieri, dove hanno frequentato per circa 30 anni professori e studiosi provenienti da varie parti del mondo. Suo impegno costante è stata l'organizzazione mensile delle "lectura dantis" che si svolgevano al Conservatorio V. Bellini di Palermo.